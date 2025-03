Myanmar: Valastro (Cri), 'siamo pronti con ospedale da campo'

"Anche nel caso dei disastri naturali, come quello che ha colpito la Birmania poche ore fa, la macchina degli aiuti della Croce Rossa si sta mettendo in moto. In questo momento sappiamo che la situazione nel paese è difficilissima, ci sono persone ancora sotto le macerie, e la prima cosa da fare è quella di salvare le vite umane sperando anche che le strutture sanitarie siano rimaste in piedi. Noi abbiamo la disponibilità di un ospedale da campo e se chiamati a partire lo faremo al più presto". Lo ha detto all'ANSA il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, in Sardegna per un giro di visite nei Comitati Cri della regione, a partire dalla Gallura.



