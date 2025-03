Monopattino conntro un furgoncino, 17enne in gravi condizioni

Restano molto gravi le condizioni del 17enne di Ploaghe che nella notte di mercoledì scorso, sul suo monopattino, si è scontrato con un furgoncino alla periferia del paese.

Il ragazzo, ricoverato nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata, a Sassari, è stata sottoposto a un intervento di neurochirurgia per drenare un'emorragia cerebrale ed è tenuto in coma farmacologico dai medici. In seguito all'incidente ha riportato, oltre al grave trauma cranico, contusioni polmonari e fratture facciali.

Sulla dinamica dello scontro i carabinieri della stazione di Ploaghe hanno accertato che il diciassettenne, senza casco, non si è fermato allo stop all'incrocio fra via Planargia e via Sicilia, schiantandosi contro un furgoncino Renault Kangoo. Soccorso dal 118 è stato trasportato al pronto soccorso di Sassari dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.



