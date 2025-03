Lo chef Salvatore Camedda approda a Ulìa, in Gallura

Si apre un nuovo percorso professionale per Salvatore Camedda. Lo chef originario di Cabras sarà alla guida di Ulìa. È il ristorante di Cascioni Eco Retreat, il cinque stelle tra Arzachena e Porto Cervo.

L'apertura è prevista giovedì primo maggio.

Camedda era lo chef del ristorante stella Michelin, chiuso lo scorso anno, Somu di Baja Sardinia ad Arzachena. A Ulìa proporrà una cucina sarda, autentica ed essenziale. Al suo fianco, nella gestione della sala, il restaurant manager e sommelier Giacomo Serreli, con cui condivide una lunga e fruttuosa collaborazione.

"Con Luca e Bonaria Filigheddu, i proprietari, ho collaborato in passato e ne apprezzo la visione imprenditoriale. È stato facile ritrovarci e disegnare insieme il futuro di Ulìa, dove desidero valorizzare al meglio le materie prime dell'azienda agricola del resort", ha detto Salvatore Calledda.

Nel menu spiccano piatti come gli Gnocchi in Campidano, il Maialino da latte e i Bottoni all'aglio nero, fiore sardo e doppio brodo al mirto. Non mancano le proposte di mare come lo Spaghettone al pesto di erbe palustri, mandorle e bottarga, richiamo al suo territorio di provenienza. Grande attenzione è dedicata al pane e alle paste fresche preparate con farine di grano Senatore Cappelli e Tricu Cossu ("grano corso"), una varietà tipica di questa parte dell'isola, entrambe coltivate nella tenuta di Cascioni.

La carta dei vini, curata da Serreli, è un omaggio alle piccole cantine sarde, alla Gallura con il suo vermentino ma anche al Mandrolisai e alla zona di Mamoiada, con un'attenzione a produzioni limitate e rare. A completare l'offerta, una selezione di etichette italiane e francesi.



