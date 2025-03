Lavori in acquedotto Campidano, coinvolti 17 centri Cagliaritano

Tra lunedì 31 marzo e giovedì 3 aprile le squadre di Abbanoa hanno in programma una serie di interventi di manutenzione sull'acquedotto Campidano, ramo "Donori-Sestu" che riguarderanno le località Sa Frisa, Massidda, Su Margini e Picciau in territorio di Serdiana.

Considerata la delicatezza dell'intervento, Abbanoa ha approntato un piano che mira a evitare eventuali disservizi durante i lavori: sarà, infatti, necessario sospendere parzialmente l'operatività dell'acquedotto dalle 8.30 alle 17, ma l'erogazione all'utenza sarà garantita da manovre in rete e dalle scorte di acqua potabile immagazzinate nei serbatoi comunali per i quali sono in corso le operazioni di riempimento ai massimi livelli consentiti.

I centri interessati sono Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa. È interessato anche il comune di Serramanna che ha una gestione autonoma, ma dipende dalla fornitura d'acqua dell'acquedotto di Abbanoa.



