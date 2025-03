Croce Rossa Italiana, in Sardegna il presidente nazionale

Giornate di visite in Sardegna per il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, nei comitati della regione per incontrare i volontari attivi ogni giorno sul territorio, a supporto della comunità. Da Olbia a Oristano, passando per il Comitato di Padru in Gallura, quello di Nuoro e di Bosa, Valastro è accompagnato dal presidente del Comitato regionale Sardegna, Sergio Piredda.

Una prima giornata di incontri in cui il rappresentante nazionale della Croce Rossa sta toccando con mano l'impegno dell'associazione nell'isola e incontrando le autorità locali.

"Siamo in Sardegna nell'ambito di una serie di visite programmate su tutto il territorio nazionale, siamo infatti presenti in vario modo in oltre 1500 Comuni d'Italia - ha detto Valastro - I nostri comitati di adeguano ed operano in base alle diverse necessità dei territorio, ed è stato bello oggi scoprire le azioni portate avanti in questi primi comuni visitati in Sardegna, dove abbiamo e vogliamo ascoltare la voce dei volontari che operano e che propongono anche idee innovative come l'uso del riciclo".

La giornata si concluderà Oristano con l'appuntamento, alle 18:30, al Palazzetto dello Sport "Sa Rodia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA