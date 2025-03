Monza, a Cagliari in cerca della reazione d'orgoglio

Nove partite alla fine del campionato del Monza di Alessandro Nesta. Anche se la missione salvezza sembra ormai essere un obiettivo non più alla portata della squadra biancorossa, distante 10 punti dal quartultimo posto, i brianzoli proveranno a tirare fuori l'orgoglio in queste nove gare e dare quanto meno un senso diverso alla stagione, sognando, finché la matematica non darà la sua sentenza, anche l'impossibile.

Un filotto che comincerà domenica con la trasferta a Cagliari: Nesta proverà ad affidarsi ancora una volta all'undici iniziale che ha messo in difficoltà l'Inter e che ha strappato un punto al Parma, alla ricerca della terza vittoria in campionato.

Qualche buona notizia arriva dall'infermeria, con soli quattro indisponibili per la gara in Sardegna: out Luca Caldirola, Andrea Carboni, Stefano Sensi e stagione definitivamente finita per il capitano Matteo Pessina, già lontano dai campi dallo scorso novembre.



