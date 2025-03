In monopattino si scontra con un furgone, grave 17enne a Ploaghe

Un diciassettenne in monopattino si è scontrato con un furgone Fiat Fiorino, a Ploaghe. Il giovane ha riportato fratture alla testa e al torace ed è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova tuttora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri della stazione di Ploaghe il ragazzo non indossava il casco e non avrebbe rispettato il segnale di stop. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidetene sono ancora in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA