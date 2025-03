Finanziaria, via libera al quarto mese di esercizio provvisorio

Il cammino della Manovra della giunta Todde prosegue. Anche se non sarà accelerato, come avrebbe voluto la maggioranza ma respinto dal centrodestra. I documenti di bilancio (Prs 2024-2029, legge di stabilità 2025 e bilancio di previsione 2025-2027) sono stati approvati questa mattina dalla Terza commissione presieduta da Alessandro Solinas (M5s), con i voti contrari dei consiglieri dell'opposizione, che da oggi si prenderanno tutti i dieci giorni a disposizione per predisporre la relazione di minoranza. Solo allora la Finanziaria potrà entrare in Aula per l'esame, si pensa dopo Pasqua.

Per questo la commissione ha anche approvato il ricorso al quarto, e ultimo, mese di esercizio provvisorio - che sarà votato dal Consiglio regionale nella seduta di lunedì 31 marzo alle 10 - con l'auspicio che possa interrompersi il prima possibile con l'ok definitivo al testo. L'Aula si riunirà anche il giorno successivo, martedì 1 aprile alle 16, in seduta congiunta con il Consiglio delle autonomie locali per l'esame della Manovra finanziaria.

Una prova di distensione tra gli schieramenti in commissione è arrivata con la condivisione, da parte del campo largo, di una decina di emendamenti del centrodestra che saranno valutati per trovare una linea condivisa. Lo ha spiegato l'assessore del Bilancio Giuseppe Meloni a margine della commissione: "Ci sono alcune modifiche parzialmente condivise e la discussione sarà rimandata all'Aula", spiega. Obiettivo iniziare la discussione l'8 aprile, "ma sarebbe auspicabile anche prima, vedremo se ci saranno le condizioni", precisa.

"Questo testo rappresenta un'ottima base di partenza - sottolinea il presidente della commissione Solinas - che dà risposte importanti. La commissione ha lavorato in maniera egregia per riuscire a portare in Aula il documento nel minor tempo possibile".

Non è d'accordo l'opposizione: "Una Finanziaria che arriva troppo tardi per scelte politiche di questa maggioranza che ancora ci risultano incomprensibili - evidenzia Aldo Salaris, dei Riformatori - Abbiamo presentato emendamenti di portata fondamentale sulla sanità, sugli enti locali, sui trasporti, sull'istruzione, tutti i temi che l'assessore ha preso impegno di affrontare durante la discussione dell'Aula".



