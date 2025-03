Blitz contro malamovida Cagliari, scoperto laboratorio ketamina

Due arresti, tre denunce, cinque persone segnalate alla Prefettura e oltre otto etti di droga, Mdma e ketamina sequestrati. E' il bilancio dell'operazione "Setaccio" condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari nel centro storico e nel quartiere della Marina per contrastare la 'malamovida'.

Un 40enne di Cagliari è stato arrestato per spaccio. E' stato sorpreso con alcune dosi di ketamina in tasca e durante la perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno recuperato quasi tre etti di ketamina, altrettanti di Mdma, oltre un etto di cocaina, un etto di hashish e 16 grammi di marijuana. Oltre alle sostanze, i militari hanno trovato 1.450 euro in contanti, il materiale per il confezionamento e attrezzature artigianali per la solidificazione delle droghe sintetiche. In particolare, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio casalingo dove, al posto di alambicchi e provette, venivano usate padelle e contenitori di fortuna, con i quali trasformare la ketamina liquida in cristalli per poi poterla dividere in dosi per lo spaccio al dettaglio.

Un 25enne di origine tunisina, residente nel centro di accoglienza straordinaria di Monastir e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per il furto di un cellulare in un bar di via Roma. I carabinieri hanno anche recuperato un computer portatile rubato in auto e un jammer elettronico utilizzato per inibire le centraline delle auto e consentire l'apertura di veicoli.

Tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre altre cinque sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di droga.



