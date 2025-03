Bambini a Villa Devoto, assessori per un giorno

I bambini della 1/a C dell'Istituto comprensivo "Satta Spano De Amicis" di Cagliari sono stati assessori per un giorno. Sono stati accolti a Villa Devoto dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

"Vederli entrare con occhi pieni di curiosità, emozionati all'idea di sedersi proprio dove gli assessori regionali prendono le decisioni per la Sardegna, è stato un momento bellissimo - racconta la governatrice - Abbiamo parlato di istituzioni, ma soprattutto abbiamo dialogato. Coordinati dal loro piccolo ambasciatore, Lorenzo Martis, le ragazze e i ragazzi mi hanno fatto domande curiose e profonde, dimostrando una grande voglia di partecipazione alle decisioni e una cura non banale della 'cosa pubblica'".

I bambini infatti hanno dimostrato una sensibilità non banale nelle richieste fatte alla presidente. Ad esempio, in apertura hanno sottolineato che "le scuole sarde ospitano numerosi studenti stranieri che padroneggiano la loro lingua madre.

Questo rappresenta una risorsa preziosa, sia per loro che per la Regione. Non si potrebbe ampliare l'offerta linguistica scolastica permettendo agli studenti di origine straniera di continuare a studiare la loro lingua?". O, ancora, hanno chiesto di "creare delle aree attrezzate nei parchi adeguate ai ragazzi con disabilità, dotate di giochi inclusivi", perché i ragazzi diversamente abili sono spesso costretti a passare tanto tempo al chiuso", proprio per la mancanza di spazi all'aperto adeguati.

Hanno parlato dell'importanza di insegnare di più la lingua sarda a scuola, di un turismo più accogliente per le famiglie con aree gioco e servizi sulle spiagge e proposto di valorizzare la tradizione culinaria nelle mense scolastiche.

"Soprattutto - sottolinea la presidente Todde - abbiamo parlato di scuola, di futuro, di sogni". Dopo il confronto anche una merenda e una passeggiata nel parco di Villa Devoto.





