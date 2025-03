Persone con disabilità, Ierfop aderisce a MedAge Alliance

Seminari, workshop, ricerca scientifica, scambio di competenze, formazione e programmi di educazione in vari ambiti a partire da quello alimentare. Lo Ierfop aderisce a MedAge Alliance e rafforza il suo impegno per il benessere, sostenibilità e inclusione sociale delle persone con disabilità.

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto e coinvolge anche Prism, l'impresa sociale siciliana e Comunità mondiale della longevità. Lo Ierfop, ente di formazione europeo attualmente guidato da Roberto Pili, da oltre trent'anni è una realtà attiva nel campo dell'integrazione e della valorizzazione delle competenze delle persone con disabilità. In questo progetto assumerà un ruolo di primo piano nella formazione e diffusione delle buone pratiche per il miglioramento della qualità della vita.

"MedAge Alliance rappresenta un'opportunità concreta per ampliare il raggio d'azione dei nostri progetti di ricerca e formazione - spiega Pili - siamo convinti che il tema della qualità della vita debba essere affrontato con un approccio integrato, in cui salute fisica, benessere mentale e inclusione sociale si rafforzano reciprocamente. Il nostro impegno sarà quello di offrire percorsi formativi in grado di diffondere questa visione, sia a livello locale che internazionale".

Un'attenzione particolare sarà riservata ai programmi di educazione alimentare, con un focus sulla prevenzione delle malattie croniche e metaboliche, la promozione di modelli alimentari sani e sostenibili e l'inclusione delle persone con disabilità, in particolare quelle neurosensoriali. "L'importanza dell'alfabetizzazione alimentare nelle persone con disabilità non è solo una questione di salute, ma di piena autonomia e partecipazione sociale - prosegue Pili - l'accesso a un'alimentazione equilibrata e la conoscenza degli effetti del cibo sul corpo e sulla mente sono elementi essenziali per garantire il benessere complessivo e la qualità della vita. In particolare, le persone con disabilità visiva, uditiva o cognitiva affrontano barriere significative nell'accesso a informazioni chiare e fruibili sui corretti stili alimentari".

Per questo sono in cantiere percorsi formativi accessibili, con materiali in formati tattili, digitali, audiodescritti e con linguaggio semplificato. "Alla luce di questo accordo, tutti i programmi inerenti la cultura alimentare e la disfunzione sensoriale verranno integrati mettendo al centro i punti principali dell'alleanza", sottolinea Bachisio Zolo, responsabile della formazione per Ierfop.



