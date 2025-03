Nuova aula informatica nel dipartimento di Scienze economiche

"Un laboratorio di lavoro con le aziende". E' stata definita in questo modo la nuova aula informatica del dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Cagliari inaugurata oggi alla presenza del rettore Francesco Mola, del direttore del dipartimento Patrizio Monfardini, del prorettore al Territorio Fabrizio Pilo, del docente Alessandro Spano e dai rappresentanti di Accenture e Avanade, due aziende che collaborano con l'Ateneo, fanno parte del Comitato di indirizzo e che ospitano studenti e studentesse per i tirocini in azienda.

La nuova aula, a tutti gli effetti un laboratorio di informatica, è dotata di 18 postazioni modulari con altrettanti pc.

Pensata per gli studenti dei corsi di dottorato, di master e delle lauree magistrali (in particolare per il corso di Data Science, Business Analytics e Innovazione), l'aula diventerà un importante spazio di condivisione con le aziende che da tempo collaborano con il dipartimento. "L'inaugurazione di questo spazio rappresenta una forma di consolidamento della collaborazione con le aziende - ha evidenziato nel corso dell'inaugurazione il prof. Spano -. L'aula nasce infatti come un laboratorio di lavoro con le aziende, che permetterà ai nostri studenti di lavorare sui progetti utilizzando software sempre più avanzati. L'idea è quella di pensare a delle forme innovative di insegnamento, tra cui ad esempio, raccogliere dalle aziende i problemi, sottoporli agli studenti e vedere come li risolvono. La possibilità di sostenere gli esami in azienda può essere una forma di collaborazione diversa e innovativa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA