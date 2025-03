Maddalena Spanu trionfa nel wingfoil in Marocco

Maddalena Spanu ha vinto la prima tappa della WingFoil Racing World Cup che si è svolta a Dakhla, in Marocco.

Grazie a una performance incredibile, senza alcuna sbavatura, l'atleta sarda del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, ha conquistato la vittoria con 17 successi su 17 prove svolte.

Le competizioni in Marocco sono iniziate il 19 marzo e hanno dato il via a cinque giorni molto intensi, soprattutto per via delle condizioni meteo che sono variate da vento leggero a molto intenso, di circa 25/30 nodi. Nella prima giornata, il cui programma prevedeva lo svolgimento di 4 prove long distance, è stato possibile portarne a termine solo una nella quale Maddalena Spanu ha conquistato la vittoria. Riposo forzato il giorno successivo a causa della mancanza di vento che è rientrato il giorno successivo rendendo intense le tre giornate finali: sono state disputate otto prove il terzo giorno e sette quello seguente. Le qualifiche si sono chiuse con un totale di 16 prove e una performance eccellente da parte di Maddalena che ha avuto accesso alla finale con 16 vittorie consecutive.

Nella giornata conclusiva, si è svolta la Medal Race: Maddalena ha tagliato per prima il traguardo vincendo così la prima tappa della WingFoil Racing World Cup.



