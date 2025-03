Lavori su impianto Coghinas, acqua col contagocce nel Sassarese

L'Enas, giovedì 27 marzo, dovrà eseguire un intervento urgente di manutenzione straordinaria lungo l'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (al servizio anche di Tergu) e da circa un mese anche il potabilizzatore di Pedra Majore (al servizio di Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Trinità d'Agultu) di norma rifornito da un'altra linea dell'Enas, il "Coghinas 1", attualmente interessata da lavori di manutenzione.

Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell'approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile negli impianti interessati.

A Sassari nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna) sarà eseguita una chiusura dell'erogazione dalle 6 di giovedì alle 9 di venerdì.

Acqua h24 nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant'Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali. Nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi) saranno eseguite chiusure notturne dell'erogazione giovedì 27 dalle 20 alle 6, venerdì dalle 22 alle 6.

Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) saranno effettuate chiusure notturne dell'erogazione giovedì 27 marzo dalle 16 alle 6 del giorno successivo per accumulare quante scorte nel serbatoio, venerdì 28 dalle 20 alle 6 del giorno successivo, sabato 29 marzo e domenica 30 dalle 23 alle 6 del giorno successivo per ricostituire i livelli dopo l'interruzione legata ai lavori dell'Enas.

A Porto Torres, chiusura dell'erogazione dalle 6 di giovedì alle 8 di venerdì. A Stintino erogazione garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi d'accumulo comunali, mentre a Pozzo San Nicola e Agro chiusura dell'erogazione dalle 14 di giovedì alle 12 di venerdì.

Ad Alghero attivata l'alimentazione dal Cuga per il potabilizzatore di Monte Agnese: non saranno effettuate restrizioni. A Castelsardo stop all'erogazione dalle 6 di giovedì alle 8 di venerdì, mentre a Tergu e Viddalba la risorsa idrica sarà garantita dall'utilizzo di pozzi locali.

A Valledoria niente acqua dalle 16 di giovedì alle 11 di venerdì così come a Santa Maria Coghinas, Badesi e Trinità d'Agultu dove l'acqua mancherà dalle 13 di giovedì alle 11 di venerdì.



