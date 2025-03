Infarto dopo la partita di calciotto, 50enne muore a Sorso

Un cinquantenne è morto ieri notte a Sorso, stroncato da un infarto, subito dopo aver giocato una partita di calcio a 8 nei campi della struttura Il Borgo degli Ulivi.

L'uomo si è sentito male nel parcheggio, dopo essere uscito dagli spogliatoi al termine della partita.

Si stava dirigendo verso la sua auto per rientrare a casa quando improvvisamente si è accasciato a terra. Gli amici hanno subito chiamato il 118 ma, nonostante i disperati tentativi degli operatori di rianimarlo, per il cinquantenne non c'è stato niente da fare.

I carabinieri della Compagnia di Porto Torres, intervenuti sul posto, hanno sentito i testimoni e inviato una informativa alla Procura di Sassari.



