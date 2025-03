Finanziaria: 350 emendamenti della minoranza, il resto in Aula

Mentre restano cristallizzate le posizioni tra la maggioranza e la minoranza di centrodestra sul percorso della Finanziaria da circa 10 miliardi della giunta Todde, oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio.

Sono 350 quelli presentati, principalmente dal centrodestra, ma si attendono altri correttivi, soprattutto dalla giunta e dalla maggioranza, che saranno portati direttamente quando il testo approderà in Aula per la discussione plenaria.

Intanto dall'opposizione continuano le voci critiche e le sottolineature sui tempi, "il ritardo è colpa del campo largo", anche alla luce dell'approvazione in giunta, oggi, del quarto mese di esercizio provvisorio che blocca la spesa in dodicesimi per un altro mese.

Le modifiche proposte dalla minoranza riguardano soprattutto il fondo unico degli enti locali, il lavoro e la sanità, con dentro anche la stabilizzazione degli operatori precari.

Dalla maggioranza la conferma che una legge importante, con un nuovo appello alla responsabilità e alla collaborazione, diretta agli avversari di campo.

Intanto la Giunta regionale ha approvato la delibera, presentata dall'assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, per presentare il disegno di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio per il mese di aprile.

