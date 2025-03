Una mostra celebra 20 anni di attività di Walter Marchionni

I vent'anni di attività di Walter Marchionni, artista di Villacidro che agli albori del suo percorso si è avvalso dello pseudonimo di Giò Tanchis, vengono celebrati in una mostra che si inaugura venerdì 28 marzo alle 18.30 nella biblioteca Gigi Riva-Rombo di Tuono dell'aeroporto di Cagliari.

Artista villacidrese che agli albori del suo percorso artistico si è avvalso dello pseudonimo di Giò Tanchis, In questa occasione il pittore lascia da parte le sue tauromachie potenti e gli agili cavalli, per esporre una decina di opere frutto del lavoro portato avanti tra il 2022 e i primi mesi del 2025, ora raccolte nell'esposizione "Walter Marchionni.

Inseguendo gli spazi…il colore mi apparve".

Davanti ai suoi nuovi lavori, suggerisce la curatrice della mostra Alessandra Radaelli, è impossibile non pensare al recente periodo segnato dalla pandemia di Covid. Eppure, spiega l'esperta, c'è di più: "La contingenza del momento si trasforma sulle sue tele nella poetica rielaborazione di un terrore ancestrale a tratti insostenibile, in un bisogno, quasi, di fuggire da sé stessi. Mentre intorno dilagano gli echi della grande pittura, da Mondrian a De Chirico e a Salvador Dalí".

All'ingresso della sala espositiva ad accogliere i visitatori sarà l'opera "Giò running in the free world": l'uomo che corre nei quadri di Walter Marchionni è qui una scultura (è la prima volta che l'artista si cimenta in questa tecnica) frutto di un'elaborazione grafica attraverso la realizzazione di 11 tavole e l'ausilio delle nuove tecnologie. L'esposizione resterà aperta sino al 30 maggio e sarà visitabile dal lunedì al venerdì (lun-gio 9-13 e 14-18, ven 9-13 e 14-16.30).



