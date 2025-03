Time in Jazz, Stefano Bollani è il primo ospite del festival

Time in Jazz 2025: è Stefano Bollani il primo ospite annunciato per la trentottesima edizione del festival ideato e diretto da Paolo Fresu, appuntamento imperdibile dell'estate musicale, in programma dall'8 al 16 del prossimo agosto a Berchidda, ma come sempre con tappe in tante altre località del nord Sardegna.

Classe 1972, il pianista milanese di nascita ma fiorentino d'adozione, tra gli esponenti più apprezzati e popolari della scena jazzistica italiana, sarà sul palco di Piazza del Popolo la sera dell'11 agosto alla testa del Danish Trio; ad affiancarlo, due musicisti di punta del jazz scandinavo, i danesi (appunto) Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria. I tre si sono incontrati nel 2002 quando Enrico Rava li ha chiamati a collaborare in occasione della sua vittoria al Jazzpar, il prestigioso premio assegnato a Copenaghen.

Da questo incontro è partita una collaborazione culminata con la pubblicazione degli album "Mi ritorni in mente" (2003) e "Gleda" (2005), entrambi usciti per l'etichetta danese Stunt Records, e "Stone in the Water" (2009), pubblicato dalla tedesca ECM come anche "Joy in Spite of Everything" (2014), registrato a New York con il supporto del chitarrista Bill Frisell e del sassofonista Mark Turner, e "Close to You" (Stunt), dove il trio affianca la cantante danese Katrine Madsen.

"Nel Danish Trio l'ascolto è un elemento centrale - spiega Bollani - e ciascuno di noi è, in ogni istante, attento a ciò che gli altri stanno suonando, concentrato sul suono nella sua totalità. Esattamente il mio ideale di gruppo jazz". Il concerto di Stefano Bollani con Jesper Bodilsen e Morten Lund - che inaugurerà la serie di cinque serate in programma sul palco centrale di Time in Jazz, quello tradizionalmente allestito in Piazza del Popolo a Berchidda - si annuncia come uno degli eventi di maggior spicco dell'edizione numero trentotto del festival.

