Salvatore Sinatra nuovo direttore Cure palliative Asl Ogliastra

Salvatore Sinatra è il nuovo direttore della struttura complessa di Cure Palliative della Asl Ogliastra. Il medico ha assunto la direzione di questo servizio che per la prima volta è stato attivato nell'azienda socio-sanitaria ogliastrina.

Sinatra ha vinto il concorso che l'Ares Sardegna ha bandito per la Asl Ogliastra negli scorsi mesi. Classe 1968, è originario di Urzulei, ma è cresciuto a Dorgali. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all'università degli studi di Sassari (1999) e si è specializzato in Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore (2003), sempre nell'ateneo turritano.

"In Ogliastra mancava un vero e proprio servizio di Cure Palliative - spiega Sinatra - sino a questo momento, questo tipo di assistenza veniva fornita in nuce attraverso l'Adi. Anche se il servizio è in fase di costruzione, il suo avvio costituisce un importante passo in direzione dell'utenza che consentirà di dare risposte più precise ai pazienti ed ai loro familiari".





