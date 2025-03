Quasi 200 milioni di mutui casa in tre mesi nel 2024 nell'Isola

Oltre 197 milioni di euro di mutuo per la casa concessi nel terzo trimestre del 2024. La Sardegna è al 14/o posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,82%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente in regione si registra una variazione di +4,4%, per un controvalore di +8,2 milioni di euro. Sono alcuni dei risultati dell'indagine condotta da Kìron Partner SpA, gruppo Tecnocasa.

Nell'isola l'importo medio del mutuo è di 120.322 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente: allora il ticket medio ammontava a 106.280 euro.

Nella provincia di Cagliari erogati 84,3 milioni di euro con una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +4,4%. Nei primi nove mesi del 2024, invece, sono stati erogati 248,8 milioni di euro, pari a -0,2%. A Nuoro sono stati concessi mutui per 13,2 milioni. A Oristano poco meno: 11,3 milioni con una variazione sul trimestre pari a -16,3%. In provincia di Sassari erogati 68,2 milioni, con una variazione pari a +12,1%. Nel Sud Sardegna si è arrivati a 20,1 milioni: la variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è di -2,1%.



