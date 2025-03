Poste, avanti con il progetto polis in 175 piccoli comuni sardi

In Sardegna procede il progetto "Polis", l'iniziativa di Poste Italiane dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti e che prevede il rinnovamento degli uffici postali entro il 2026, l'ampliamento dei servizi a sportello e il potenziamento digitale.

In Sardegna il progetto coinvolge 350 uffici postali di altrettanti comuni. A due anni dall'inizio del progetto, sono già 175 i cantieri completati. Di questi, 50 sono nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna, 40 in provincia di Oristano, 37 in provincia di Nuoro e 48 in provincia di Sassari e Gallura. A livello di popolazione, sono circa 800mila i cittadini sardi impattati dal progetto.

"Gestire un'operazione di questa portata è una sfida quotidiana - sottolinea Giorgio Sanna, responsabile della struttura Immobiliare per la Sardegna - Il nostro lavoro implica la programmazione e pianificazione degli interventi, la progettazione, l'assegnazione degli appalti, la direzione dei lavori e l'implementazione di soluzioni per garantire la continuità dei servizi nei comuni durante i lavori di ristrutturazione. È un compito complesso, reso ancora più impegnativo dalle pressioni esterne che a volte creano difficoltà gestionali. Tuttavia, siamo a metà dell'opera e l'obiettivo è di aprire altri 100 cantieri entro il 2025".

Grazie al progetto Polis negli uffici postali di tutti i 350 comuni sardi è già possibile richiedere direttamente a sportello tre certificati INPS, alcuni servizi di giustizia amministrativa e 15 diversi certificati anagrafici. Tra gli altri servizi c'è anche quello di richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto elettronico presso gli uffici postali senza doversi recare in Questura e con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio. Questo servizio è già disponibile in 375 uffici postali sardi.



