Pichetto, 4 progetti italiani fra i 47 Ue su materie prime

"I nuovi progetti rappresentano una milestone importante nell'implementazione del Critical Raw Materials Act, che mira a garantire che l'estrazione, la trasformazione e il riciclo europei di materie prime critiche e strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell'Ue entro il 2030": lo spiega in una nota il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, dopo l'annuncio della commissione Ue che ha individuato 47 progetti sulle materie prime, 4 dei quali italiani.

"Dopo un processo sviluppatosi in diverse fasi, sia europee che nazionali, - si legge in una nota del ministero - l'Italia ha ottenuto un importante risultato: su dieci progetti di riciclo riconosciuti strategici a livello europeo, quattro sono in Italia: in Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna. La prima selezione dei progetti strategici per le materie prime critiche e strategiche si conclude quindi con successo per l'Italia, che riconosce il valore strategico delle materie prime critiche e strategiche per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica e digitale, ma anche per altri settori strategici quali difesa, salute e aerospazio".

Secondo il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, "il risultato ottenuto, per la prima volta dall'approvazione del Critical Raw Materials Act e dall'approvazione della nuova legge italiana, dà l'avvio ad una nuova visione del settore delle materie prime in Italia, incentrata sulla competitività ma anche sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Infine - aggiunge il ministro - i progetti italiani che hanno ottenuto il riconoscimento di progetti strategici confermano il forte orientamento del nostro Paese verso la circolarità, la valorizzazione e l'uso efficiente delle risorse".

In tutti e quattro i casi italiani si tratta di progetti per il riciclo dei materiali, emerge dai materiali diffusi dall'esecutivo comunitario. Si tratta di: Alpha Project, progetto di riciclaggio promosso da Solvay Chimica Italia che si propone di contribuire all'approvvigionamento di metalli del gruppo del platino; Life22-env-it-inspiree, promosso da Itelyum Regeneration SpA per contribuire all'approvvigionamento di terre rare elementi per magneti; Portovesme Crm Hub, promosso da Portovesme srl per contribuire alla fornitura di litio per le batterie; e infine Recover-It, promosso da Materiali circolari srl per contribuire alla fornitura di rame, nichel per batterie e metalli del gruppo del platino.



