L'acqua di Funtana Meiga a Cabras diventa pubblica

A un mese dall'accordo tra il Comune di Cabras e la società Sinis Funtana Meiga per l'avvio dei procedimenti in vista della gestione pubblica della risorsa idrica, il passaggio diventa definitivo grazie alla sottoscrizione dell''Atto di trasferimento per la gestione idrica' da parte del Comune, di Egas - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - e Abbanoa che garantirà uno speciale piano di investimenti sulle opere.

La firma tra le parti vede il Comune quale proprietario delle infrastrutture, Egas in qualità di ente delegato a svolgere le competenze degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, mentre Abbanoa da questo momento può assumere la gestione delle reti idriche e fognarie e del depuratore della borgata.

Le opere idro-potabili e fognario-depurative al servizio della borgata consistono in una rete di distribuzione idro-potabile in polietilene di circa 2,15 chilometri, una rete fognaria in gres ceramico pari a circa 4,5 chilometri, un serbatoio idrico, un sollevamento fognario e un impianto di depurazione. Eventuali opere posate in proprietà privata restano invece escluse, a meno che non siano oggetto di una servitù di passaggio che consenta a uomini e mezzi del gestore la disponibilità dei luoghi e l'accesso in sicurezza alle infrastrutture.

Sulla base di quanto evidenziato dallo stato di consistenza, la società Abbanoa ha redatto il Piano degli interventi necessari a garantire non solo il regolare funzionamento delle infrastrutture ma anche il miglioramento della funzionalità, prevedendo lavori per circa 2 milioni 300mila euro, in primis per l'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture e a seguire, nel medio e lungo termine, per l'efficientamento del servizio idrico.

"Siamo soddisfatti di questo risultato atteso da molti anni e che segna una svolta storica nella gestione degli impianti idropotabili e fognari della borgata marina di Funtana Meiga finalizzato a garantire un servizio che sarà sempre più efficiente e sicuro per i residenti e per la cospicua utenza turistica che nel corso della stagione balneare si trasferisce nella borgata. Un traguardo raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni", ha detto il sindaco Andrea Abis.

Per il presidente di Egas Fabio Albieri "la conclusione di questo percorso rappresenta un passaggio fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse idriche di Funtana Meiga. Sin dall'inizio abbiamo lavorato in stretta sinergia con il Comune di Cabras e Abbanoa per garantire un esito positivo, consapevoli dell'importanza di questa infrastruttura per i residenti e per il tessuto turistico della zona".

"Su Cabras stiamo investendo su diversi fronti - ha osservato il presidente del Consiglio d'Amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu - È in corso l'appalto di efficientamento delle reti idriche del centro abitato finanziato con i fondi Pnrr. Il Comune è tra i centri ai quali è riservata un'importante parte di questo investimento con la sostituzione integrale di 5 chilometri e mezzo di condotte".



