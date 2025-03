Da marzo a novembre 17 concerti targati Amici della Musica

Sta per raggiungere il traguardo dei 50 anni la Stagione concertistica degli Amici della Musica di Cagliari. Per la 49/a edizione la storica associazione propone un lungo cartellone dal 27 marzo al 27 novembre con 17 concerti, due al mese, sempre di giovedì alle 19 al Teatro Carmen Melis, il ridotto del Lirico. Grandi protagonisti sul palco saranno, tra gli altri, il pianista e compositore Francesco Libetta, il Quartetto Adorno, i Modena Brass Quartet, rinomato quartetto di ottoni, e il violinista Davide De Ascanis.

Un'interessante proposta musicale che spazia, per citarne alcuni, tra Mozart, Brahms, Vivaldi, Debussy, Beethoven, Poulenc, Scarlatti, Liszt, con esibizioni solistiche, concerti per pianoforte, violino, violoncello, flauto e formazioni da camera. Il ciclo di concerti si apre giovedì 27 marzo con una performance di Nicholas Robinson al violino e Lucio Garau al pianoforte, in un programma dedicato a Mozart.

Tra gli appuntamenti: il 17 aprile il violinista Davide De Ascanis interpreterà pagine di Markov, Ysaÿe e Paganini, il 19 maggio recital di pianoforte di Alfonso Alberti con le musiche di Bach, Ligeti, Schubert, Vacchi, Schumann. Ancora, il 17 luglio, la rassegna ospiterà il Bizzarria Ensemble con Le Quattro Stagioni di Vivaldi e il 13 novembre il Quartetto Interzone, insieme di percussionisti, si esibirà in un programma con brani di Bach, Scarlatti, Oppo e Lang.

Enrico Garau, presidente dell'associazione Amici della musica, introduce le novità di quest'anno: "Il tema scelto per la programmazione 2025 è l'interpretazione, intesa come quell'aspetto che caratterizza e differenzia in maniera riconoscibile ogni concerto. L'obiettivo è proporre sia produzioni innovative che mettono in discussione l'interpretazione tradizionale di capisaldi della musica classica anche con strumenti insoliti come le percussioni, sia artisti che offrono letture consolidate ma sempre originali".

Programma completo su https://www.amicidellamusicadicagliari.it/new/



