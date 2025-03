Caos in Fi a Oristano, il sindaco congela l'assessore azzurro

Mini terremoto in giunta a Oristano dopo gli stracci che sono volati all'interno di Forza Italia. Il sindaco Massimiliano Sanna, "preso atto della situazione politica e in attesa di un chiarimento da Forza Italia e in seno alla maggioranza", ha sospeso Luca Faedda dalle sue funzioni di assessore. alla Cultura, organismi partecipati, turismo, pubblica istruzione, bilancio, programmazione e personale.

La decisione è maturata dopo che la maggioranza del gruppo consiliare Fi aveva risposto all'ammonizione del segretario provinciale, Giovanni Mascia, chiedendo il rispetto degli impegni presi e maggiore rappresentatività di Fi nel governo cittadino.

"Occorre garantire l'azione e l'agibilità amministrativa dell'ente viste le imminenti scadenze in consiglio comunale - precisa il primo cittadino -. Attendo che all'interno di Forza Italia si definisca una linea chiara e univoca e che, con trasparenza e nel rispetto del mandato che ci hanno affidato gli elettori, al tavolo politico di maggioranza emerga la reale volontà di garantire il governo della città".



