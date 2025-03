Bere responsabilmente, iniziativa nelle scuole sarde

Nuova tappa in Sardegna per "Responsibility in Education", il programma educativo di Fondazione Birra Moretti dedicato alla sensibilizzazione al consumo responsabile di alcol. Nel mese di marzo, con il patrocinio del Comune di Cagliari, gli studenti delle classi Quinte dell'Istituto professionale servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Antonio Gramsci" hanno preso parte al percorso educativo che punta a formare i futuri professionisti dell'Ho.Re.Ca su un approccio consapevole al consumo di bevande alcoliche.

Questi studenti saranno anche i professionisti che potenzialmente lavoreranno nelle quasi 12mila imprese della somministrazione presenti in Sardegna che, ad oggi, danno già occupazione a oltre 27.600 persone, soprattutto donne e giovani.

Purtroppo, il binge drinking rimane una preoccupazione significativa per i giovani ed è per questo importante - sostiene la Fondazione - continuare a promuovere campagne di sensibilizzazione per ridurre i comportamenti a rischio legati al consumo eccessivo di alcol.

In questo contesto, l'incontro tra gli studenti e il programma "Responsibility in Education", che ad oggi ha coinvolto oltre 4.800 studenti di 31 scuole superiori in Lombardia, Puglia, Lazio, Sicilia e Sardegna e ottenuto supporto istituzionale, rappresenta uno strumento educativo chiave per sensibilizzare ed educare i giovani in merito ai pericoli dell'abuso di alcol e continuare a formare i futuri professionisti del settore. "Siamo convinti che la chiave per prevenire il consumo eccessivo di alcol sia l'educazione - sottolinea Paolo Merlin, direttore della Fondazione Birra Moretti -. Per questo abbiamo deciso di partire dalle scuole alberghiere, formando le nuove generazioni di professionisti del settore affinché diventino ambasciatori di una cultura del bere responsabile. Questo nuovo appuntamento in Sardegna rappresenta un'ulteriore opportunità per le scuole dell'isola di aderire a un'iniziativa che non solo sensibilizza sul consumo responsabile di alcol, ma fornisce anche contenuti utili per la formazione professionale degli studenti".



