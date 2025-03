Auto non si ferma all'alt della polizia, inseguimento a Cagliari

Un'auto non si è fermata all'alt intimato dalla polizia ed è scattato un inseguimento terminato con due persone portate in Questura. È accaduto oggi nel quartiere Mulinu Becciu, a Cagliari.

Gli agenti della volante hanno intimato l'alt a un'auto con due persone a bordo, ma il conducente non si è fermato. Durante la fuga e l'inseguimento il passeggero dell'auto ha lanciato un involucro dal finestrino. Il pacchetto è stato recuperato e il contenuto sarà analizzato: forse si tratta di droga.

L'inseguimento è durato alcuni minuti, ma alla fine la polizia ha bloccato l'auto con i fuggitivi che sono stati portati in Questura. Per loro potrebbe scattare una denuncia. La polizia sta perquisendo le loro abitazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA