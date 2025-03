Aumentano domande di brevetto in Sardegna, spiccano i 2 Atenei

Sono 17 le le domande di brevetto all'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO) provenienti da aziende e inventori sardi nel 2024. L'Isola è 16/a in Italia ma con un incremento del 13,3% di richieste rispetto al 2023.

Tra i cinque settori tecnologici più rappresentati in Sardegna innanzitutto le biotecnologie, poi la farmaceutica e quindi la chimica matematica di base. Seguono i rivestimenti e i macchinari elettrici.

Tra le aziende e gli istituti che spiccano di più per domande di brevetto nell'Isola si trovano le due Università degli studi, quella di Cagliari e quella di Sassari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA