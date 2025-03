Al Forte Village le promesse del tennis mondiale

Per sei settimane, da sabato 29 marzo a domenica 11 maggio, i campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula ospiteranno la prima sessione dei tornei ITF con sei combined, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall'ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo.

La seconda sessione del Tennis Project inizierà invece il 15 settembre e si concluderà domenica 26 ottobre. Cresce il montepremi degli eventi: 30mila dollari per ogni torneo, sia maschile che femminile.

In campo le giovani promesse del tennis mondiale in un torneo che può vantare tra i suoi vincitori l'attale numero 1 del mondo Jannik Sinner (nel 2019) e la numero 6 Wta Jasmine Paolini (2016).

Su questi campi hanno fatto i primi passi nel professionismo anche, tra gli uomini, il norvegese Casper Ruud, fino a tutti i protagonisti azzurri: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori.

Grandi nomi anche sul fronte femminile: dalla ceca Barbora Krejcikova alla spagnola Paula Badosa.

Al Forte Village saranno presenti giocatori in rappresentanza di oltre 40 Nazioni dei cinque Continenti. Le entry list sono rispettivamente aperte dal davisman svizzero Dominic Stricker (284 Atp) e dalla portacolori della Repubblica Ceca in Billie Jean King Cup Linda Fruhvirtova (214 Wta), mentre il cut-off nel maschile è 658 (il tedesco Tim Handel), femminile 416 (l'italiana Matilde Paoletti).

Da sottolineare anche la presenza di altri davismen, a partite dal turco Ergi Kirkin ai romeni Cezar Cretu e Gabi Adrian Boitan. E c'è anche Lorenzo Carboni, unico giocatore sardo inserito nel ranking mondiale di singolare, ex numero 2 al mondo juniores lo scorso anno e fresco di primo titolo Itf.

Nel femminile l'ucraina Anastasiia Sobolieva, l'ellenica Despina Papamichail, la slovacca Nina Vargova e l'elvetica Ylena In-Albon. Occhi puntati anche sulla ceca Brenda Fruhvirtova, sorella minore di Linda, che è la più giovane tennista ad aver vinto un torneo Itf (il W25 di Tucuman, in Argentina) a 14 anni, 10 mesi e 4 giorni).



