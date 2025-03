Rapinavano donne e disabili, due arresti a Sassari

Arrestati a Sassari due rapinatori che aggredivano di notte donne sole e persone disabili, minacciandole con dei coltelli.

I due uomini sono stati identificati dagli agenti della Squadra mobile della Questura sassarese e arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Sassari, su richiesta della Procura.

Le rapine sono state messe a segno nelle ultime settimane, a Sassari. In un episodio una donna anziana vittima dell'aggressione è stata trascinata per terra ed è rimasta ferita riportando delle fratture vertebrali con prognosi di 90 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA