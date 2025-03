Pink Floyd Legend il 17 luglio a Cagliari, al via prevendita

E' iniziata la prevendita dei biglietti per il concerto dei Pink Floyd Legend, in tour con The Dark Side of the Moon, che si terrà alla Fiera di Cagliari il prossimo 17 luglio.

Durante il concerto, che dal marzo 2022 ha realizzato più di 40mila spettatori - oltre all'esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d'epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.

La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria).

Completano l'ensemble Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

Considerato come il capolavoro assoluto dei Pink Floyd, The dark side of the moon è un disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l'inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.

I Pink Floyd Legend, solo negli ultimi quattro anni, con i loro spettacoli dedicati all'universo pinkfloydiano possono vantare oltre 130mila spettatori. Ogni tour - la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate - è un evento: da quello di Atom Heart Mother con coro e orchestra a The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary Tour, da Live at Pompei con gli strumenti vintage originali dell'epoca al tour per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata in videomapping e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza (con tanto di "vapori reali" che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto), fino a Shine Pink Floyd Moon, l'opera rock di Micha van Hoecke che li vede sul palco insieme a Raffaele Paganini e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani.

L'evento di Cagliari è organizzato da La via del collegio.

Biglietti in vendita sul circuito Box Office.



