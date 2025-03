Il Grig denuncia abusi edilizi sul litorale di Quartu Sant'Elena

Abusi edilizi a Is Canaleddus, sul litorale di Quartu Sant'Elena. Lo denuncia il Gruppo d'intervento giuridico a seguito delle risposte del Comune e della Polizia municipale alle richieste di chiarimenti delle associazioni ambientaliste sul libero accesso pedonale al mare.

Il settore Pianificazione e Paesaggio ha comunicato che "non ha agli atti alcun provvedimento inerente all'installazione e alla realizzazione dei manufatti, depositi, o altra opera". C'è stato anche un sopralluogo nel febbraio 2024 della Polizia locale. "Dagli accertamenti svolti - riferisce il Grig - sono emerse delle irregolarità le cui risultanze di carattere penale sono state comunicate all'autorità giudiziaria e di carattere amministrativo al settore Edilizia privata del Comune di Quartu Sant'Elena".

Anche la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari aveva comunicato che "non risultano agli atti istanze di autorizzazione" paesaggistica. Conclusione: il Grig auspica "un rapido ripristino della legalità ambientale violata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA