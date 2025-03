Il borgo di Castelsardo pronto ad ospitare 'Cuochi in piazza'

Un territorio da promuovere con le sue ricchezze ambientali. Poi, una cucina di qualità, ricca di storia, da svelare ai visitatori sullo sfondo del castello dei Doria. Castelsardo si prepara ad ospitare sabato 29 e domenica 30 marzo la manifestazione Cuochi in piazza, celebrando per l'occasione i 50 anni dell'associazione cuochi Sardegna e i 25 del sodalizio della provincia di Sassari.

Organizza lo chef Fausto Tavera, attesi cuochi non solo dall'Isola, ma da tutta Italia.

L'evento punta ad animare il borgo turistico in questo primo scorcio di primavera. Da una parte i dibattiti e il confronto tra chef , dall'altra una serie di iniziative per scoprire il territorio, anche con escursioni in barca e pesca all'aragosta da cucinare al castello dei Doria.

Nel 2024 il 70 per cento degli italiani ha dichiarato di aver effettuato, negli ultimi tre anni, almeno una vacanza con una motivazione legata al cibo, alle prelibatezze della tavola. Il turismo enogastronomico oggi rappresenta quindi un nuovo modo di viaggiare.

Per questo, spiega Tavera, "vogliamo dare gambe, anche questa volta, al nostro format collaudato di Sardegna Terra d'aMare.

Stiamo parlando di un percorso nato ad Alghero che sta ora attraversando tutta la costa nord-ovest dell'Isola. L'obiettivo della nostra associazione - chiarisce - è quello di promuovere sia la tradizione culinaria del nostro paese, attraverso il sapiente utilizzo dei prodotti tipici, sia la valorizzazione delle materie prime che sono poco conosciute o poco utilizzate in cucina".

Riflettori puntati, poi, aggiunge l'organizzatore della due giorni, "sulla maestria dei nostri artigiani, con usi e costumi locali, e spazio all'intrattenimento con i canti popolari e i balli della tradizione". Appuntamento sabato alle 19 con la cantautrice di Bolotana, Maria Giovanna Cherchi e domenica alle 17 con il comico sassarese Marco Bazzoni, per tutti Baz.



