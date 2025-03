Debutto a Cagliari per direttore d'orchestra Alessandro Bonato

Alessandro Bonato dirige La Monacella della fontana di Giuseppe Mulè. È il nono appuntamento, il 28 marzo alle 20,30 e il 29 alle 19, con la Stagione concertistica del teatro lirico di Cagliari.

La serata segna l'importante debutto a Cagliari di Bonato, veronese, classe 1995. Un giovane direttore dal curriculum già denso di prestigiose collaborazioni internazionali - Musikverein di Vienna in primis - che, alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Lirico, dirige, in forma di concerto, l' opera musicale, raro atto unico composto da Giuseppe Mulè nel 1920 ed eseguito, per la prima volta, al Teatro Verdi di Trieste il 17 febbraio 1923.

Nel ruolo di solisti si esibiscono: Chiara Mogini (La Monacella,contralto), Renata Campanella (Marù, soprano), Pavel Kolgatin(Pedru, tenore), Barbara Crisponi (La madre, soprano).

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

A Cagliari l'unica edizione dell'opera risale al 2 marzo 1934 al Teatro Civico, con Licia Albanese, stella del Metropolitan di New York, eccellente protagonista nel ruolo di Marù, insieme a Olga Jacchia (La Monacella), Arturo Ferrara (Pedru), Caliari (La madre), direttore Tullio Berrettoni. Una inquietante leggenda siciliana ha ispirato Giuseppe Mulè (Termini Imerese, 1885 - Roma, 1951) nel comporre La Monacella della fontana. L'opera musicale è ambientata nella campagna assolata e riarsa dal sole di Monreale, dove il popolo soffre la siccità e la carestia e dove sboccia l'amore tra Marù (soprano) e Pedru (tenore). La Monacella (contralto), nel corso del rito per la Madonna del Carmine, compirà il miracolo di far crescere le messi.

Nel 1922 la Commissione nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione, composta da Francesco Cilea, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini e Nicola d'Atri, assegnò per La Monacella della fontana a Giuseppe Mulè il premio di 25.000 lire. Il musicista acquistò in seguito una villetta a Fregene in una strada che oggi si chiama proprio "Via della Monacella".



