Basket: dopo il successo con Cremona la Dinamo vede la salvezza

Missione compiuta per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ieri al PalaSerradimigni ha conquistato una preziosa vittoria contro la Vanoli Cremona (93-89) e si è messa a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

"Questa è una vittoria di grande spessore, soprattutto a livello morale. Il gruppo è riuscito a non sfaldarsi e a restare unito anche nei momenti di difficoltà", ha detto il coach dei sassaresi, Massimo Bulleri, commentando la seconda vittoria consecutiva della Dinamo, dopo Treviso.

E proprio la reazione dei biancoblu a un inizio gara disastroso è stata la chiave per vincere la partita. A dare la scossa sul 5-18 dopo appena 3 minuti di gioco, sono stati gli ingressi in campo di Thomas e del nuovo arrivo, Weber. L'ala pivot ha cambiato il passo della squadra in attacco e il play ha alzato un muro in difesa pressando i portatori di palla, recuperando palloni e regalando anche assist preziosi ai compagni.

Cremona ha tenuto bene il campo, lasciando spazio alla Dinamo solo nel finale del terzo tempo. Nell'ultimo quarto Sassari è stata strepitosa fino a 2 minuti dalla fine, quando ha toccato il massimo vantaggio a +16 (91-75). Poi ha tirato un po' troppo il fiato consentendo alla Vanoli di rientrare e far soffrire il PalaSerradimigni fino all'ultimo secondo.

"Alla fine conta solo il risultato finale della partita. Oggi torniamo a casa con il sorriso, consapevoli di aver disputato una grande prestazione contro una squadra che ci segue in classifica", ha concluso Bulleri.

Miglior giocatore dell'incontro Rashawn Thomas, trascinatore nei momenti clou e autore di una doppia-doppia da 21 punti e 14 rimbalzi.



