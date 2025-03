Scontro tra due moto a Burcei, centauro gravissimo

Due motociclisti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, avvenuto questo pomeriggio verso le 16:30 sulla vecchia Orientale sarda alle porte di Burcei, vicino alla località Arco degli angeli.

Entrambi hanno riportato diverse ferite. Il più grave, un 41enne di Quartu, in codice rosso, è stato trasportato con l'elisoccorso all' ospedale Brotzu. L'altro centauro, 41 anni di Sestu, è stato invece portato all'ospedale in ambulanza.

Secondo le prime ricostruzioni, le due moto si sarebbero scontrate frontalmente dopo un'invasione di corsia.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena per i rilievi.

