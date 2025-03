Processo Grillo Jr, verso la sentenza entro l'estate

Si avvia alla fase conclusiva il processo a Tempio Pausania che vede imputati per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese, Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia per i fatti avvenuti a luglio del 2019 a Porto Cervo.

Lunedì 24 marzo, alle 11, si torna in aula per un'udienza necessaria ad espletare alcune questioni tecniche e stabilire il calendario delle conclusioni del pubblico ministero e della parte civile e le discussioni dei legali difensori dei quattro imputati.

Non dovrà, invece, più presentarsi in aula Enrique Bye Obando, il giovane norvegese di origine nicaraguense chiamato a testimoniare dal pool di avvocati della difesa di Ciro Grillo e dei suoi amici. Nella scorsa udienza di febbraio, il collegio giudicante presieduto dal giudice Marco Contu ha revocato il teste, ritenendo a questo punto la sua testimonianza superflua.

Per ben tre udienze consecutive Obando non si era presentato in tribunale. Il giovane, considerato teste chiave per la difesa dei quattro imputati, era stato accusato dalla studentessa, principale accusatrice dei genovesi, di averla violentata in un campeggio in Norvegia, un anno prima del presunto stupro in Costa Smeralda avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo.

La ragazza non aveva mai denunciato la presunta violenza avvenuta nel paese scandinavo, ma ne aveva parlato agli inquirenti italiani subito dopo aver denunciato l'episodio in Costa Smeralda.

La sentenza potrebbe arrivare entro l'estate o subito dopo.





