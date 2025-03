Coppia morta a Cagliari,'anche Durzu morto per caduta da scogli'

Paolo Durzu, il 33enne di Quartu Sant'Elena il cui corpo è stato trovato ieri mattina, due giorni dopo quello della fidanzata Manola Mascia, cagliaritana di 29 anni, è morto per le gravi ferite riportate dalla caduta dalla scogliera di Cala Fighera, a Cagliari. E' quanto accertato dall'autopsia, effettuata oggi dal medico legale Roberto Demontis e durata cinque ore.

Stesse ferite e stessa dinamica di caduta, dunque, per i due giovani vittime della tragedia avvenuta presumibilmente tra la sera di martedì e la mattina di mercoledì scorsi in una zona impervia - e per questo interdetta via terra - nel promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari.

Da quanto trapela, sia da parte del medico legale che ha effettuato gli esami necroscopici che degli inquirenti, si propende per un tragico incidente. I due sarebbero precipitati in mare a seguito di una caduta, causata appunto da un costone roccioso ritenuto franoso ed estremamente pericoloso.

Gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Cagliari, coordinati da Davide Carboni, proseguono nel loro lavoro per ricostruire le ultime ore di vita dei due fidanzati e capire perché la coppia si trovasse in un punto così pericoloso.

Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere della zona.

Paolo e Manola stavano assieme da almeno due anni, ma si conoscevano da diverso tempo. Nessun segnale di conflittualità tra loro, né ci sarebbero stati problemi di depressione per entrambi. Parenti e amici la ricordano come una coppia affiatata.



