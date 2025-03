Per il rilancio del quartiere S.Elia a Cagliari pronti 35milioni

Più verde intorno ai palazzi. E riconnessione del quartiere con le spiagge del quartiere, piccoli tesori semisconosciuti: arrivano strade e servizi per collegarle meglio al rione e al resto di Cagliari. Un'area non più isolata grazie alla zona del nuovo stadio e alla metropolitana. Un maxi intervento da 35 milioni, senza contare gli investimenti su metropolitana leggera, stadio (circa 120 milioni) e palazzetto dello sport nel parcheggio Cuore. È il progetto di riqualificazione di Sant'Elia presentato questa mattina al Lazzaretto ai residenti.

Si parte subito: ad aprile con la seconda parte del parco degli anelli. Ma da ottobre scatterà anche il via alla sistemazione dei sottoservizi. In campo Comune di Cagliari e Regione. "Importante rispettare la parola data - ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde - non sarà un intervento risolutivo, ma un pezzo di percorso. Una città - ha detto ai residenti - che deve arrivare da voi. Questo posto è vostro: ci rincontreremo fra qualche mese". Con lei Massimo Zedda che ha ricordato la storia del quartiere e sottolineato l'importanza del progetto. Previsti interventi di riqualificazione nei palazzoni che sino a qualche anno fa rischiavano di essere demoliti. Lo ha assicurato l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu.

Ascensori, scale, cantine da risistemare: una risposta alle storiche proteste del quartiere con i residenti spesso ostaggio di servizi che non funzionano. E poi i sottoservizi con una soluzione forse definitiva al problema delle fognature che spesso scaricano liquami in strada.

"I residenti spesso sono stati costretti - ha spiegato l'assessora ai Servizi sociali Anna Puddu - a convivere con le aree dei cortili colme di liquami e di rifiuti in alloggi fatiscenti. Il progetto di rigenerazione urbana permetterà appunto di risolvere definitivamente i problemi legato al sistema idrico fognario e la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica. Gli sterrati colmi di rifiuti saranno rimpiazzati da piazze attrezzate con nuovi servizi. È l'immagine di una politica del fare che è al servizio dei cittadini e che quindi cerca di dare risposte a criticitá storiche".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA