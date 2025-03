Morta a Cagliari col fidanzato: autopsia,ferite da caduta scogli

È morta per le gravi ferite alla testa, riportate dalla caduta dalla scogliera, Manola Mascia, la 29enne cagliaritana trovata priva di vita nelle acque di Cala Fighera, nel promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari. E' quanto accertato dall'autopsia, effettuata questo pomeriggio dal medico legale Roberto Demontis.

Gli accertamenti necroscopici sono durati circa quattro ore e hanno confermato che le ferite sono compatibili con la "precipitazione" dagli scogli.

Si attendono anche i risultati delle analisi istologiche e tossicologiche, ma per questi ci vorranno alcuni mesi.

Domani mattina il dottor Demontis eseguirà l'autopsia sul corpo di Paolo Durzu, il 33enne fidanzato di Manola, il cui cadavere è stato trovato e recuperato oggi in negli scogli di Cala Fighera, riportato a terra dal mare e dal vento di scirocco, a circa 15 metri dal luogo in cui era stato trovato il corpo della 29enne, mercoledì mattina.



