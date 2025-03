Le donne della birra fanno rete per promuovere i talenti

Tre produttrici di birra artigianale, socie dell'associazione Le donne della birra, riunite in rete per una promozione congiunta e unitaria. Nasce il progetto "Proud of Her" (orgogliosa di lei) una beer box, una confezione di sei birre, due per ciascuna azienda, per una promozione congiunta nel segno della competenza femminile. Un packaging accattivante con un tocco creativo. Le ideatrici sono le imprenditrici Carla Orgiana del Birrificio Mascagni di Quartu Sant'Elena; Francesca Lara del Birrificio Agricolo Lara e Elisabetta Fois del Birrificio Hop Us Est! di Carbonia. Aziende che si sono fatte apprezzare anche con importanti premi e riconoscimenti.

Un'azione di marketing coordinata, presentata in occasione dell'Italy Beer Week 2025, il festival delle birre artigianali che si articola in appuntamenti diffusi anche in Sardegna per far conoscere prodotti di qualità. "Un'occasione per valorizzare i nostri territori da cui giungono le nostre materie prime per gli ingredienti aggiunti, e soprattutto mettere in luce il talento e la competenza femminile in questo ambito marcatamente maschile - spiega Elisabetta Fois, titolare del microbirrificio Hop Us Est! Di Carbonia, laureata in ingegneria chimica. Bionde, rosse, scure, di varie tipologie sono state degustate e ancora potranno essere assaggiate fino al 24 marzo, in abbinamenti originali con le proposte dei birrifici e ristoranti che hanno aderito all'iniziativa. Il Birrificio hop us est! ha scelto per il beer box, Agape, una belgian blond Ale con miele d'arancio del pluripremiato apificio Monte Tamara di Nuxis.

Giunge dall' apificio Apiflora, vincitore di premi nazionali di rilievo, il miele utilizzato per la Dubbel Pulchra. Birra Lara, birrificio Agricolo di e che produce gran parte dei cereali con cui produce le sue birre, ha scelto La Moretta, una weizen Dunkle, scura al frumento e la Saison La Piculina. Punta sulla ipa Serenata e sulla Golden Age Mascagnotta il più giovane Birrificio Mascagni. "A farci incontrare è stata proprio l'associazione Le Donne della birra - sottolinea Elisabetta Fois - abbiamo iniziato a pensare di costruire insieme progetti per superare il gap di genere, dare visibilità alle mastre birraie e favorire l'ingresso delle donne in questo campo".





