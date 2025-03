Gli ultimi istanti dei divi in un podcast di Giorgio Pitzianti

Un podcast firmato da Giorgio Pitzianti, "Un viaggio immersivo e senza filtri nelle voci di coloro che il mondo ha osannato, applaudito, idolatrato, ma che raramente ha compreso davvero". Con queste parole, l'autore cagliaritano presenta il podcast che svela gli ultimi istanti di una serie di personaggi iconici: Diana Spencer, Muhammad Ali, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Freddie Mercury e Diego Maradona.

"Oltre la ragione" scritto e ideato dal regista e creativo sardo, è disponibile con i primi due episodi dei sette in programma, ognuno dedicato a sette figure "che hanno segnato la cultura, la musica, lo sport, lasciando un'eredità indelebile ma anche una scia di domande irrisolte".

Il podcast si avvale delle voci dei doppiatori cinematografici Stefania Depeppe, Francesco De Marco e Marcello Cortese, che sotto la direzione artistica e i testi di Pitzianti interpretano i protagonisti di questi primi episodi. "Le emozioni sono alla base del nostro lavoro. Cercare di trasmetterle è la nostra missione. Ma a volte capita, come in questo caso, di venire emozionati noi stessi dai testi o dalle storie che interpretiamo. Questo podcast è in grado di toccare le corde più profonde dell'anima, rivelando momenti immaginifici di vite spezzate che nessuno ha mai colto prima d'ora", spiega Stefania Depeppe.

I primi due episodi della prima stagione sono dedicati a Diana Spencer - Un'anima in trappola tra dovere e libertà. Nei suoi ultimi istanti, Diana si lascia trasportare tra passato e presente, tra i corridoi della memoria e il desiderio di un'identità oltre il titolo di "principessa".

E a Muhammad Ali - Il più grande, ma anche il più fragile.

Dalla gloria mondiale alla battaglia contro la malattia, Ali si confronta con il significato più profondo della sua lotta, che non è mai stata solo sul ring.

Ogni mercoledì verrà poi pubblicato un nuovo episodio di volta in volta con gli altri protagonisti. Grazie a un sound design cinematografico e un audio binaurale a 360°, "Oltre la Ragione" non è un semplice podcast, ma un'esperienza emotiva totale. "Ogni respiro, ogni eco, ogni pausa diventa parte di una confessione che trascina l'ascoltatore nell'abisso dell'ultimo pensiero".

Il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio e su YouTube.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA