Ecco come sarà il centro di ricerca dell'Einstein Telescope

Presentato il progetto del centro di ricerca in Sardegna del futuro Einstein Telescope, l'osservatorio per le onde gravitazionali che potrebbe sorgere in Sardegna, nella miniera di Sos Enattos a Lula in provincia di Nuoro. Si chiamerà ET-SUnLab, acronimo di Einstein Telescope Sardinia Underground Laboratory e il progetto prevede la realizzazione entro il 2026 di un centro di accoglienza, nuovi laboratori di ricerca e strutture per progetti di divulgazione rivolti alle scuole e di formazione professionale.

"SUnLab sarà un centro multidisciplinare dove enti di ricerca e università potranno fare scienza in un ambiente dalle caratteristiche uniche, dove potremo sviluppare e testare le tecnologie di frontiera necessarie a Einstein Telescope e dove comunità scientifica e comunità civile potranno incontrarsi, conoscersi e confrontarsi", ha detto Antonio Zoccoli, Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in occasione della presentazione del progetto. Disegnato da un gruppo di lavoro dell'AT Lab dell'Università di Cagliari, ET-SUnLab prevede la realizzazione di un centro di accoglienza e nuovi laboratori di ricerca insieme alla costruzione di un laboratorio sotterraneo multidisciplinare.

L'attuale tabella di marcia del progetto - finanziato con circa 10 milioni di euro dalla Regione Sardegna e altrettanti divisi tra Infn, Istituto Nazionale di Astrofisica e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e alle cui attività collaboreranno anche le Università di Cagliari e Sassari - prevede l'avvio dei lavori di costruzione nel 2025 e il loro completamento entro il 2026.

"In questi ultimi anni abbiamo parlato in prospettiva, di cosa avremmo potuto fare, di cosa avrebbe potuto significare il progetto Einstein Telescope per il territorio. Oggi - ha detto la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde - ci ritroviamo qui a Lula per parlare di cose concrete, come la realizzazione del centro di ricerca ET-SUnLab, che, come Regione, abbiamo cofinanziato con 10 milioni di euro. Risorse che si aggiungono ai 350 milioni che abbiamo già stanziato, disponibili da subito, non in un prossimo futuro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA