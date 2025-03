Donna morta in mare a Cagliari, trovato un altro corpo

Un cadavere è stato trovato a Cala Fighera, l'anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari, nella zona dove mercoledì era stato trovato, in acqua, il cadavere della 29enne Manola Mascia. Ora ci saranno gli accertamenti per capire se si tratta del corpo del fidanzato scomparso, il 33enne Paolo Durzu, le cui ricerche sono in corso da 19 marzo.

Il corpo non è stato ancora recuperato: si trova a circa 15 metri dal luogo in cui era stato recuperato quello di Manola. Le condizioni del mare non consentono di avvicinarsi. La scoperta è stata fatta poco prima delle 10 dai vigili del fuoco. Il corpo, che dovrebbe essere quello del fidanzato della giovane, Paolo Durzu, 33 anni è stato ancorato con delle funi.

"È impossibile intervenire via mare perché c'è un'onda formata di due metri e mezzo con frangente sulla costa - ha detto all'ANSA il comandante della Guardia costiera di Cagliari Giovanni Stella - quindi è stato assicurato con delle cime a terra sempre dai vigili del fuoco e in questi momenti si stanno adoperando per il recupero della salma. Il corpo è incastrato tra gli scogli". Il medico legale Roberto Demontis effettuerà una ispezione e poi ci sarà il riconoscimento.



