Donna morta in mare a Cagliari, il fidanzato è ancora disperso

Sono riprese questa mattina le ricerche di Paolo Durzu, il 33enne fidanzato di Manola Mascia, la 29enne trovata priva di vita mercoledì nelle acque di Cala Fighera, un anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari. Accanto al corpo della ragazza è stato trovato un borsello con dentro documenti e cellulare del 33enne.

Nella zona di Cala Fighera sono tornati i vigili del fuoco con il Nucleo Saf, le unità cinofile e i droni per ricerche a terra. In mare c'è invece la motovedetta della Guardia costiera che continua a controllare tutta l'area della Sella del Diavolo.

Ma al momento nessuna traccia del giovane. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati da Davide Carboni, continuano a lavorare per riscotruire le ultime ore di vita della ragazza e capire perché la coppia si trovasse in un punto così pericoloso.

Nel frattempo oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo della giovane che potrebbe fornire ulteriori elementi. Dall'esame esterno sul corpo è emersa una ferita alla testa riconducibile a una caduta dall'alto, ma non segni di violenza.



