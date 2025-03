Decadenza Todde, 'ora far lavorare i giudici e gli avvocati'

"Non ho niente da dire sul caso decadenza: credo che sia importante far lavorare i giudici e penso che sia importante far lavorare gli avvocati. Io credo che tutto quello che doveva essere detto è stato detto e quindi aspetto serenamente il risultato e quindi lavorerò ancora più intensamente questi due mesi fino al 22 di maggio". Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde poco prima di entrare al Lazzaretto di Sant'Elia per la presentazione del progetto di riqualificazione del quartiere cagliaritano davanti al mare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA