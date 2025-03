Controlli di polizia, carabinieri e finanza a Sant'Elia

Polizia, carabinieri e guardia di finanza, con la collaborazione della polizia locale, hanno fatto scattare questa mattina una operazione "ad alto impatto" nel quartiere Sant'Elia di Cagliari, "finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità", spiegano dalla questura.

Il controllo straordinario è stato pianificato il 5 marzo scorso in prefettura durante la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dalle prime ore dell'alba decine di agenti e militari stanno effettuando ispezioni e perquisizioni. Proprio oggi il sindaco Massimo Zedda incontrerà i residenti al Lazzaretto per presentare il progetto di riqualificazione del quartiere Sant'Elia.



