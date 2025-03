Calci e pugni alla fidanzata, 32enne arrestato a Cagliari

Ha colpito la propria fidanzata, una donna di 40 anni, con calci e pugni in strada Sant'Avendrace e poi si è dileguato. Un 32enne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Cagliari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La coppia è senza fissa dimora.

L'intervento ha avuto inizio nel cuore del quartiere di Sant'Avendrace, quando alcuni passanti, preoccupati per le urla provenienti dalla strada, hanno contattato la centrale operativa, segnalando un episodio di violenza in corso. Le pattuglie sono arrivate sul posto hanno raccolto le testimonianze concitate dei presenti, riuscendo a ricostruire la dinamica di quanto accaduto: l'uomo, in evidente stato di agitazione, probabilmente dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, aveva aggredito la compagna colpendola violentemente, L'uomo è stato poi individuato all'interno di un camper parcheggiato poco distante utilizzato come rifugio di fortuna. Il 32enne è stato così bloccato e arrestato mentre la vittima, è stata trasportata all'ospedale Brotzu, dove i sanitari le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.





