Blitz a S.Elia, 487 persone identificate, sequestri auto e droga

Oltre 480 persone identificate, 28 controlli a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, 363 veicoli controllati, di cui 11 sequestrati; diverse le perquisizioni domiciliari effettuate, 10 gli esercizi ispezionati, di cui alcuni sanzionati per irregolarità amministrative; sequestrate anche numerose dosi di droga.

E' il bilancio dell'operazione straordinaria di controllo del territorio "ad alto impatto", effettuata questa mattina a Cagliari, nel quartiere di Sant'Elia, finalizzata a garantire sempre più elevati livelli di sicurezza e legalità.

L'attività, coordinata dalla Prefettura di Cagliari, ha visto impegnati un centinaio di operatori tra personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con la collaborazione della polizia locale.

La settimana scorsa un'analoga operazione aveva interessato le aree limitrofe alla stazione ferroviaria, piazza del Carmine, piazza Matteotti e il quartiere Marina. Entrambi gli interventi - spiegano dalla Prefettura - pianificati nel corso di un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, danno applicazione a una direttiva del ministro dell'Interno volta ad intensificare i controlli nei pressi delle stazioni e nelle aree urbane più esposte a fenomeni di illegalità e degrado.

"Desidero esprimere vivo apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dalle Forze di Polizia a tutela della legalità. Nuove operazioni saranno eseguite nelle prossime settimane in altre aree del territorio", commenta il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA