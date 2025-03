Benessere e inclusione all'Ateneo col progetto Pro-ben Moebius

Contrastare il disagio psicologico ed emotivo di studentesse, studenti e operatori, promuovere il benessere psicofisico e rendere sempre di più l'Università un luogo inclusivo e accogliente. E' l'obiettivo del progetto ministeriale Pro-ben Moebius di cui oggi nell'aula magna Motzo del Campus di Sa Duchessa si è tenuto il primo seminario dal titolo "Strategie per la promozione del benessere".

Al centro della giornata il tema del perdono. "Iniziamo con un'attività importante - spiega la professoressa Cristina Cabras, responsabile del progetto - un seminario di sensibilizzazione per la promozione del benessere per studenti e studentesse e per tutto il personale della nostra università.

Parleremo di perdono, una giornata intera dedicata a questo tema perché aiuta le persone a superare le difficoltà e soprattutto aumenta notevolmente i livelli di benessere di vita e di soddisfazione di vita delle persone. Ne parleremo dal punto di vista psicologico, psicologico-sociale ma anche delle neuroscienze".

Tanti i relatori che hanno preso la parola come il neuroscienziato Pietro Pietrini della Scuola IMT Alti Studi Lucca, il professor Camillo Regalia dell'Università Cattolica di Milano, Piergiacomo Zanetti della Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari; Enrico Euli, Stefano Cossu, Francesca Cortesi e Antioco Floris dell'Università degli Studi di Cagliari; Gennaro Pica, Università degli Studi Camerino e Çağla Girgin Buyukbayraktar, Selçuk University in Turchia.

"Questo è un primo momento - evidenzia la professoressa Cabras - a questo seguiranno molti altri workshop di sensibilizzazione, ma seguiranno soprattutto delle attività concrete. Abbiamo già aperto tre nuovi sportelli di counseling psicologici destinati alle studentesse e agli studenti stranieri; un nuovo sportello dedicato alle persone che nell'università possono vivere situazioni di discriminazione e di disagio. Abbiamo uno sportello nuovo dedicato ai docenti, al personale tecnico-amministrativo che si occupa di aiutarli a riconoscere segnali delle situazioni di disagio e quindi ad intervenire in maniera appropriata. Avremo poi molte attività nell'ambito dello sport in collaborazione con il Cus Cagliari, l'UniCa Sailing Team così come avremo una serie di attività che saranno realizzate per la costruzione di nuove resting rooms, quindi di locali destinati al rilassamento per le studentesse e studenti in collaborazione con UniCasa".



